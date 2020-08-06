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Basketbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrıldı Beşiktaş'a imzayı attı!

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Erkek Basketbol Takımımız, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, 1997 doğumlu, 202 cm boyundaki genç forvet Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.

Son Dakika | Fenerbahçeden ayrıldı Beşiktaşa imzayı attı



Egehan Arna kimdir?

5 Ocak 1997 doğumlu olan Egehan Arna, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı.

İlk olarak 2015-2016 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç oyuncu ilk sezonunda 16 karşılaşmada süre aldı.

2016-2017 sezonunda 19 lig maçında parkede yer alan başarılı oyuncu; 3.9 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarını yakaladı.

2017-2018 sezonunda 27 karşılaşmada süre alan Egehan; 4.1 sayı ve 1.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2018-2019 sezonunda 23 lig maçında parkeye çıkan oyuncu; 5.4 sayı, 1.9 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı.

Son sezonunda ise (2019-2020) 12 karşılaşmada görev alan Egehan Arna; 3.8 sayı ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı.

Milli Takımlarda 57 kez forma giyen Egehan Arna 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

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