Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira için Everton iddiası! Mourinho'dan 'hayır' cevabı gelince...

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Fenerbahçe'deki ikinci döneminde şampiyonluk yaşayamadan yol ayrımına gidilen Vitor Pereira'nın ismi Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton ile geçiyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira Premier Lig'in yolunu tutabilir. Sky Sports'ta yer alan habere göre Rafael Benitez'i kötü gidişatın ardından gönderen Everton, Benitez'in yerine Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'yu getirmek istiyor fakat Portekizli hoca Everton'ın teklifine sıcak bakmıyor.

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Everton'da teknik direktörlük koltuğu için arayış sürerken gündeme gelen isim Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira oldu. İngiliz basını da bu gelişmeye sayfalarında yer verirken Fenerbahçe'den ayrılan çalıştırıcının kulübün teknik direktör adayları arasında olduğunu yazdı.

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Vitor Pereira üçlü oyun formasyonundaki ısrarı, oyuncu değişiklikleri ve takım içi dengeyi sağlayamadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bu sezon başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen Pereira ligde 17 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan topladı.

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