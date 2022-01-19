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Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira için Everton iddiası! Mourinho'dan 'hayır' cevabı gelince...

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Fenerbahçe Mourinho
Son Dakika: Fenerbahçeden ayrılan Vitor Pereira için Everton iddiası Mourinhodan hayır cevabı gelince...

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Vitor Peraira'nın geleceğiyle ilgli flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Premier Lig ekibi Everton'ın Rafa Benitez ayrılığı sonrası adaylardan birinin Portekizli teknik adam olduğu konuşuluyor.

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Fenerbahçe'deki ikinci döneminde şampiyonluk yaşayamadan yol ayrımına gidilen Vitor Pereira'nın ismi Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton ile geçiyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira Premier Lig'in yolunu tutabilir. Sky Sports'ta yer alan habere göre Rafael Benitez'i kötü gidişatın ardından gönderen Everton, Benitez'in yerine Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'yu getirmek istiyor fakat Portekizli hoca Everton'ın teklifine sıcak bakmıyor.

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İSTANBUL'DA HİKAYE MUTLU BİTMEDİ, ADRES ADA MI?

Everton'da teknik direktörlük koltuğu için arayış sürerken gündeme gelen isim Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira oldu. İngiliz basını da bu gelişmeye sayfalarında yer verirken Fenerbahçe'den ayrılan çalıştırıcının kulübün teknik direktör adayları arasında olduğunu yazdı.

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Vitor Pereira üçlü oyun formasyonundaki ısrarı, oyuncu değişiklikleri ve takım içi dengeyi sağlayamadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bu sezon başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen Pereira ligde 17 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan topladı.

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Fenerbahçe Mourinho

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