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Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor’da

#Transfer#Fenerbahçe#Antalyaspor
Son dakika: Fenerbahçeden ayrılan Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor’da

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe’den Sinan Gümüş’ü kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirirken Akdeniz ekibi de 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, bir kez daha Akdeniz ekibine döndü.

Türkiye’de devre arası transfer döneminin son gününde Antalyaspor, eski futbolcusu Sinan Gümüş’ü yeniden renklerine bağladı.

Antalya ekibi, eski futbolcusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya ekibi, Fenerbahçe’nin oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50’sini alacak.

Transferi resmi hesaptan duyuran Antalyaspor, "Kulübümüz Sinan Gümüş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'de 20 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki forvet oyuncusu, 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Fenerbahçe'den açıklama

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2020-21 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş’ün sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Antalyaspor

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