Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Papiss Cisse: 'Bıkmıştım ve geri dönmek istemedim'

Spor Arena Dış Haber - Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Papiss Cisse, 1 yıl daha opsiyonu olmasına rağmen Fenerbahçe ile devam etmek istemediğini ve takımdan ayrıldığını söyledi.

İngiliz basınına konuşan Cisse; "Geçen sezon bıkmıştım. Sözleşmemde 1 yıl daha opsiyon olmasına rağmen Fenerbahçe'ye dönmek istemedim. Şu anda serbestim ve Premier Lig'de yeniden bir macera istiyorum. Zor olacağını bişliyorum ama futbola olan hırsımla bunun üstesinden gelebilirim. Ayrıca aileme de yakın olmak için İngiltere'ye dönmek istiyorum." sözlerini kullandı.

Papiss Cisse geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkmış ve 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı.