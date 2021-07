Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Bundesliga ekibi Stuttgart'a 4 yıllık imza atan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımında ilk antrenmanına çıktı.

ÖMER FARUK BEYAZ, STUTTGART TERCİHİNİ ŞU SÖZLERLE AÇIKLAMIŞTI

17 yaşındaki Ömer Faruk, U17 Milli Takım kampında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrılması ve Stuttgart'a transfer olmasıyla ilgili konuşmuştu:

Fenerbahçe benim evim. Orada büyüdüm, her şeyi Fenerbahçe'de öğrendin. Fenerbahçe, benim için çok büyük öneme sahip. Ancak kariyerime yurt dışında devam etmek istedim. Şu an için her şey benim adıma iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Stuttgart, Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesi. Oynayan futbolcular yaş olarak benimle yakın. Şansımın daha fazla olduğunu düşündüm. Onun için bu tercihi yaptım. Şu an için kararımdan memnunum ama her şeyi önümüzdeki sezon gösterecek.