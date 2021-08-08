Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey şov yaptı! 5 gol birden...
Son dakika haberi... Belçika Ligi'nin 3. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Standart Liege ile karşılaştı. Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan İsviçreli golcü Michael Frey, 5-2 Antwerp galibiyetiyle sona eren mücadelede kaydettiği 5 golle maça damga vurmayı başardı.
Belçika Ligi'nin 3. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Standart Liege ile karşılaştı.
Ligin ilk 2 haftasında galibiyet alamayan Antwerp, Standart Liege deplasmanından 5-2 galip ayrılırken, karşılaşmaya Michael Frey damga vurdu.
Transfer döneminde Fenerbahçe'den bonservisiyle Royal Antwerp'e transfer olan İsviçreli golcü, takımının kaydettiği 5 golün tamamına imza attı.
Frey; 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını galibiyetinde büyük bir pay sahibi oldu.
FENERBAHÇE'DEKİ RAKAMINI 3 MAÇTA GEÇTİ
Fenerbahçe'deki kariyerinde 23 resmi maça çıkan ve 5 gol kaydeden İsviçreli golcü, Antwerp macerasındaki ilk 3 maçında 6 gol kaydederek dikkat çekti.
26 YIL SONRA BİR İLK
27 yaşındaki golcü, Belçika Ligi'nde 26 yıl sonra bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.
Frey'den önce 1995 yılında Mario Stanic ve 1992 yılında Gunther Hofmans, Belçika Ligi'nde bir maçta 5 gol atmayı başardılar.