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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye FIFA'dan şok cevap
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Futbol
Haber Giriş: 25.08.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye FIFA'dan şok cevap

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Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye FIFA'dan şok cevap
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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Union Berlin ile sözleşme imzalayan Max Kruse'ye FIFA oynamasına izin vermedi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'e imza atan Max Kruse, FIFA'dan aldığı cevapla şok oldu.

BZ-Berlin'e konuşan bir FIFA yetkilisi, ''Transferle ilgili tüm dökümanlar tamamlanmadı ve bu nedenle prosedür tamamlanmadı'' sözlerini kullandı. Kruse, bu yüzden imza atmasına rağmen takımla antrenmanlara çıkamıyor.

Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert ise ''Transfer Sistemi'ne tüm belgeleri yükledik. Bu dakikadan sonra artık Kruse'yi oynatmak istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

 

Son Dakika | Fenerbahçeden ayrılan Max Kruseye FIFAdan şok cevap

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