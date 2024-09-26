Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro resmen Hull City'de

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan duyuruda oyuncunun bedelsiz şekilde transfer edildiği bilgisine yer verilirken, sözleşmenin 1+1 yıl olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hull City, forvet Joao Pedro ile bir yıllık sözleşme imzaladığını ve sözleşmenin bir yıl daha uzatılması opsiyonunun bulunduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı.

Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'de bekleneni verememiş, bu sezon başı ise oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedilmişti. Joao Pedro geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Gremio'da kiralık olarak forma giymişti.