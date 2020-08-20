Son dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Isla resmen Flamengo'da

Yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenen Mauricio Isla, imzayı attı. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili futbolcu, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo ile sözleşme imzaladı.

Flamengo'nun Olympiakos'la anlaşan Rafinha'nın yerine Isla'yı kadrosuna dahil ettiği bildirildi. Bu aynı zamanda Isla'nın Güney Amerika'daki ilk profesyonel kariyer deneyimi de olacak. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, futbola ülkesi takımlarından Universidad Catolica'da başladı ancak ilk profesyonel kontratını Udinese ile imzalamıştı.

Marsilya, Juventus ve Queens Park Rangers gibi takımlarda da forma giyen Şilili yıldız, kariyerini Brezilya'da sürdürecek.

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