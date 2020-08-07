Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım 3 yıllığına... | Transfer Haberleri
Uzun yıllar Fenerbahçe formasını terleten Hasan Ali Kaldırım ile ilgili son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertlilerin sözleşme uzatmadığı tecrübeli futbolcunun yeni takımı ve yapılan anlaşma ortaya çıktı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertlilerin mukavele uzatmak için hamle yapmadığı Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e imza atıyor.
Tecrübeli sol bekle 3 yıllığına prensip anlaşmasına varıldı.
Fenerbahçe sol bek pozisyonuna Caner Erkin ve Filip Novak'ı transfer edince Hasan Ali tamamen gözden düştü. Kaldırım sonrası yapılan görüşmeler sonunda turuncu lacivertli ekiple söz kesti.
Anlaşmanın kısa zaman içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
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