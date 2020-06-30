Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Datome'nin yeni takımı Olimpia Milano oldu!

Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer oldu. Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

İtalyan devinden yapılan açıklamada Datome ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası konuşan Datome: "Kariyerimin yeni dönemine böylesi büyük geçmişi olan ve tutkulu bir kulüpte başladığım için mutluyum." sözlerini kullandı.

Olimpia Milano Genel Menajeri Christos Stavropoulos ise; "Gigi'yi kadromuzda görmekten dolayı heyecanlıyız. Datome'de bir sporcuda aradığımız her özellik var." dedi.

Olimpia Milano'nun Datome paylaşımı

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