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Haber Giriş: 30.06.2020 - 14:51,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Datome'nin yeni takımı Olimpia Milano oldu!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Datome'nin yeni takımı Olimpia Milano oldu!
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İtalyan ekibi Olimpia Milano, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Luigi Datome'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer oldu. Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

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İtalyan devinden yapılan açıklamada Datome ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası konuşan Datome: "Kariyerimin yeni dönemine böylesi büyük geçmişi olan ve tutkulu bir kulüpte başladığım için mutluyum." sözlerini kullandı.

Olimpia Milano Genel Menajeri Christos Stavropoulos ise; "Gigi'yi kadromuzda görmekten dolayı heyecanlıyız. Datome'de bir sporcuda aradığımız her özellik var." dedi.

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