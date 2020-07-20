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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli Toulouse'a başkan oldu!
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Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli Toulouse'a başkan oldu!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli Toulouse'a başkan oldu!
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Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, yeni sezonda Fransa Ligue 2'de mücadele edecek olan Toulouse'un başkanı oldu.

ABD'li yatırım grubu RedBird Capital Partners tarafından %85'i satın alınan Toulouse'da başkanlık görevine Damien Comolli'nin getirildiği açıklandı.

1,5 sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Comolli, Ali Koç ve yönetimiyle ters düşmüş ve görevi bırakmıştı.

"ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"

Karar sonrası konuşan Comolli; "Toulouse çok başarılı olacak. Burada eşsiz yetenekler var ve enerjimizi genç oyuncuları yetiştirme konusuna harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız." dedi.

Son Dakika | Fenerbahçeden ayrılan Damien Comolli Toulousea başkan oldu

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