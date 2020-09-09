Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'un transfer hedefi Avrupa!
Fenerbahçe'den ayrılan ve Sivasspor ile ismi anılan Alper Potuk için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi Sivasspor'la anılan Alper Potuk'un Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.
AVRUPA KULÜPLERİYLE TEMASTA
Schira, Alper Potuk'un menajeri Anıl Gürsoy'un bazı Avrupa kulüpleriyle temas halinde olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 8 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı yapamadı.
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