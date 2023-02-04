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Son Dakika: Fenerbahçe'den Arda Güler kararı! PSG'nin transfer teklifi...

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçeden Arda Güler kararı PSGnin transfer teklifi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 13:22

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler parlamaya devam ederken PSG'den resmi teklif geldi. Sarı-lacivertliler genç yıldız için kararını verdi.

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Futbol dünyasının genç yeneklerinden biri olan ve Avrupa'da birçok devin radarına şimdiden giren Arda Güler'in talipleri artıyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de 922 dakikada sahada kalmasına karşın 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen 17 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor.

MANCHESTER CITY'NİN RAPORU SIZMIŞTI

Premier Lig devi Manchester City, Arda Güler'i izlemesi için kupadaki Çaykur Rizespor ve ligde oynanan Kasımpaşa maçlarına gözlemci göndermişti. 17 yaşındaki genç yetenek için hazırlanan bir rapor ortaya çıkmıştı.

Güler'in süperstar olma potansiyeli taşıdığı ifade edilmişti. Genç yıldızın henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahada kendisine olan özgüveni ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmadığı da vurgulanmıştı.

Arda'nın maç içinde oyunu okuma ve hızlı düşünme konusundaki yeteneği ile yüksek teknik kapasitesine vurgu yapılarak, "Gelişime son derece açık bir oyuncu" denilmişti.

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Son Dakika: Fenerbahçeden Arda Güler kararı PSGnin transfer teklifi...

TARAFTARIN GÖZBEBEĞİ

Avrupa'da birçok kulübün yakından takip ettiği Arda Güler aynı zamanda Fenerbahçeli taraftarın da gözbebeği konumunda. Sahada olduğu her dakika tribünlerin desteği alan genç yıldızın geleceği de taraftarlar tarafından merak ediliyor.

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BEKLENEN HAMLE PSG'DEN GELDİ

Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre; PSG SPortif Direktörü Campos, genç oyuncunun ailesiyle görüştü.

Haberde; PSG'nin Arda için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı ancak sarı-lacivertlilerin olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

BİRKAÇ SEZON DAHA...

Fenerbahçe'nin Arda'yı en az birkaç sezon daha takımda tutmak istemesi sebebiyle görüşmelere son verdiği bilgisi aktarıldı.

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe

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