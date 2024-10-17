Son Dakika: Fenerbahçe'den Ansu Fati bombası! '1 milyar euro'luk detay...

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Yaz transfer döneminde de adı Fenerbahçe ile anılan, Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati'yi kiralamak için çalışmalar başladı.

Diario AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Hücum bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun olumlu raporuyla birlikte Fati için girişimlere başlama kararı aldı.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco'nun önümüzdeki günlerde oyuncunun temsilcisiyle görüşme sağlaması bekleniyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Barcelona Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin yenilendiği 2021-2022 sezonunda Ansu Fati'nin kontratının 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde revize edildiğini ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğunu açıklamıştı.

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Transfermarkt verilerine göre 2002 doğumlu oyuncunun güncel değeri ise 15 milyon euro...

BU SEZON SADECE 51 DAKİKA GÖREV ALDI

Ansu Fati, bu sezon 1'i La Liga, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 maçta görev aldı. Fati, sonradan oyuna dahil olduğu bu maçlarda kısa süreler aldı ve toplamda 51 dakika sahada kaldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?



Geçen sezonu Brighton'da kiralık geçiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde 27 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist yaptı. Barcelona kariyerinde ise 112 maçta süre aldı ve 29 gol, 10 asistlik kakı verdi.

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ARŞİV | RÖPORTAJ - EMRE MOR





