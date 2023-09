Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın 5 milyon Euro bonservis bedeli Manchester United'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki eldivenin bir sonraki satışından %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay alınacağı belirtildi.

Manchester United ise başarılı kaleciyle 4+1 yıllık mukavele imzalandığını duyurdu.

ALTAY BAYINDIR'IN İLK SÖZLERİ

Manchester United'a imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan başarılı kaleci, "Manchester United'a transfer olup, bu muhteşem kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya dair tutkum var ve bu özel oyuncu grubuna yardımcı olup, hedeflerimize ulaşmak için her şeyimi vereceğim. Böylesine tecrübeli bir kaleci departmanıyla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Birbirimize destek olacak ve birbirimizin performansını yukarı çekeceğiz. Hangimize görev verilirse hazır olacağız." dedi.

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise "Altay Bayındır kadromuza mükemmel bir takviye oldu ve tecrübeli kaleci grubumuza kalite katacak. Bu sezon ve sonrasında tüm kulvarlarda arzuladığımız başarıları elde etmemize destek olacak kaliteye sahip." dedi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır.

2019 yılında kadromuza katılan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla hem takımımızın hem de taraftarlarımızın vazgeçilmezi oldu.

Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlık sorumluluğunu genç yaşta üstlenen Altay Bayındır, millî takımın da önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

Bugüne kadar verdiğin tüm emekler için Altay Bayındır’a teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Yolun Açık Olsun Fenerbahçe’nin Evladı Altay Bayındır

21 yaşında merhaba dediğin Çubuklu ile bugün bir hikâyeyi geride bırakıyorsun…

Zor günler yaşadın belki çok üzüldün çok üzüldük ama Sarı Lacivert'e inanmaktan bu formaya bağlılıktan hiç vazgeçmedin!

Şimdi senin için yeni bir meydan okuma başlıyor!

Unutma ki Kulübün ve taraftarın hep seninle!

Fenerbahçe hep senin evin!

Kalplerimiz hep yanında!

Başarıların gururumuz,

Mutluluğun mutluluğumuz olacak!

Yolun açık,

Şansın bol olsun!

Ayrılıklar da sevdaya dahil...

Yolun açık olsun Altay Bayındır 💛💙 pic.twitter.com/bdusz5XNyl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2023

ALİ KOÇ: ÇOK AZ OYUNCU BUNU YAPAR

Fenerbahçe'nin yayınladığı veda videosunda konuşan Ali Koç, "Altay Bayındır, her zaman kendine yatırım yapan bir sporcu. Herkesin kulübünde isteyeceği bir profil. 21 yaşında Fenerbahçe kalesini ona emanet ettik. O zaman da herkes şaşırmıştı. 10 numara, 5 yıldız bir insan. Herkesin kulübünde isteyeceği bir sporcu. Altay Bayındır, gelen teklifleri kaybetme riskini alarak Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Allah'a çok şükür Manchester United oldu. Hiçbir mecburiyeti yokken sözleşmesini uzattı. Tekliflerin bozulma riskini aldı. Çok şükür arzu ettiği yere gitti. Çok şükür Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan bugün ev yarın başka bir yere transferinde gelir elde edecek. Çok az oyuncu bunu yapar. Başkanlığım bittikten sonra testiyi taşıyan ile kıranları anlatırım. Altay'ın da yaptıklarını anlatacağım. Bu küçük bir veda. Manchester United'a onu izlemeye gideceğiz. İnşallah orada kalıcı olur. Dünyanın en büyük takımlarından birine Fenerbahçe'den transferimiz oldu. La Liga, Bundesliga, Portekiz Ligi'ne transferlerimiz oldu. Doğru yoldayız. Bir kaleci için hala çok genç. Allah sakatlıktan korusun. Türkiye ve Fenerbahçe'yi temsil edecek. Altay Bayındır o kadar profesyonel bir futbolcu ki, imza atacağımız dönemde hangi takımlı olduğunu sordum ama söylemedi. Çok kez sordum telefonda ama asla söylemedi. 'Bu bizden değil' dedim. Meğerse tam bizdenmiş. Çok sonra söyledi Fenerbahçeli olduğunu." dedi.

ALTAY BAYINDIR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: KIRGINLIĞIM OLMAZ, OLAMAZ

Aynı videoda duygusal anlar yaşayan Altay Bayındır, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, 4 yıl önce aranıza katıldığım andan itibaren bana gösterdiğiniz sevgi ve saygıyı borç bilirim. Beni ailenizden biri gibi görüp sahiplendiniz. Şanlı Fenerbahçe forması altında, kaptanlık pazubendini koluma geçirerek, sizlere layık olabilmek için ter döktüm. Çubuklu formayı giyme onurunu yaşadığım her an, siz büyük Fenerbahçe taraftarının olağanüstü sevgisinin karşılığını vermek için sahada mücadelede verdim. Büyük Fenerbahçe ailesi, sizleri hiçbir zaman unutmayacağım. Kalbim her daim sizlerle. Sezon sonunda hasret kaldığımız kupayı, ellerinizde yükseltmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgilerimle. Çok duyguluyum. Başkanımızın güzel sözleri sonrası hayatımda ilk kez böyle bir hissiyat geldi. Çok fazla anım var. Gğüzel şeyler, sakatlıklar, şanssızlıklar var. 4 ay ağrılarla oynadım. Burası çok farklı bir atmosfer. Duygularımı çok iyi kontrol ederim ama şu an kontrolü kaybettim. Hala savaş var içeride. Her yerde çok anım var. Çok güzel şeyler yaşadım. Kelimelerle anlatamıyorum. 4 sene içinde çok fazla şey yaşadım. Çok sevindik, hüzünlü olduk, kızdık ama savaştan vazgeçmedik. Forma için gerekeni yaptık. Taraftarların mutlu ayrılması için mücadele verdik. Kaptan oldum, kesintili konuşmam lazım yoksa... İçerisi patlıyor. Kaptanlık pazubandını taktığımdaki duygularım çok başka... Çocukluğumuzun takımı... Burada bunları yaşamak... Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığım olmaz, olamaz. Taraftarlarımıza, herkese teşekkür ederim. Başkanımıza arkamda durduğu her an için teşekkürler. Maçlardan sonra çok telefonla konuştuk. Her zaman arayıp destek oldu. Bizim için hep destek oldu. Taraftarın beni çok sevdiği için ufak tefek şeyler oldu. O da beklentiden, fazla sevgiden. Her zaman yükseğe çıkmaya devam edeceğim. Dalgalanmalar olacak ama dik duracağım. Sonu güzel olsun. Kalbim ve aklım hep Fenerbahçe'de olacak. İnşallah kupa ellerimizde kalkar. En çok ihtiyacımız olan şey bu. Büyük Fenerbahçe taraftarına ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin başarısı sadece kupa ile ölçülmez. Bunu herkes biliyor. Anlık sinirle her şey olabilir. Burada herkes çok çalışıyor. Kimsenin kötü niyeti yok. İnancımız bir. İnşallah güzel olacak. Ama hep birlikte kalalım." ifadelerini kullandı.

