Son Dakika | Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh açıklaması! Sözleşmesi feshedildi mi?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshettiği öne sürüldü.

İran basını, sezon başında Esteghlal takımından 750 bin avro karşılığında sarı lacivertli ekibe transfer olan ve ardından İstanbulspor'a kiralanan genç futbolcunun Fenerbahçe kariyerinin sona erdiğini öne sürdü.

İran medyasından Tasnim, beklentilerin uzağında kalan 18 yaşındaki futbolcunun kontratının feshedildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA

Sarı lacivertli kulüp, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki forvet, kiralık verildiği TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da sadece 7 maçta şans bulmuş, gol ve asist üretememişti.

Yeteri kadar forma şansı bulamadığı için devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen genç forvet, sarı lacivertli formayı yalnızca 1 resmi maçta ve sadece 4 dakika terletebilmişti.





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