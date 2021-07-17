Son Dakika: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı! Trabzonspor...

Forvet hattında Samatta, Serdar Dursun, Valencia'yı bulunduran Fenerbahçe, yeni sezona alternatifli bir hücum hattıyla girmek istiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler, Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan ve şu an Leipzig'de forma giyen Norveçli golcü Sörloth’u kiralama girişiminde bulunmak için Alman kulübünden çıkacak kararı bekliyor.

Norveçli futbolcu, geçen sezon 20 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil olduğu Alman kulübünde beklentileri karşılayamadı.

Bundesliga’da 29 maçta şans bulan 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti, 2 gol pası verdi.

SON KARAR MARSCH'IN

Sörloth ile ilgili son kararı teknik direktör Jesse Marsch verecek. Tecrübeli teknik adam, bir süre önce Alexander Sörloth’un antrenmanlardaki durumuyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

Marsch, Norveçli golcünün çalışmalarından memnun olduğunu söyledi. Leipzig teknik ekibi, ağustos ortalarına kadar antrenmanlarda Sörloth’u takip edecek. Eğer teknik ekip oyuncunun kiralanmasına izin verirse, Fenerbahçe iyi bir teklif ile Alman kulübünün kapısını çalacak.

Ancak sözleşme gereği Sörloth’un, Türkiye’ye dönmesi halinde Trabzonspor’un bu transferde önceline bulunuyor. Sörloth konusunda işi kolay görünmese de sarı lacivertliler, süreci yakından izlemeyi sürdürecek.

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