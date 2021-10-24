Son dakika: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında "yönetim istifa" sesleri

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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu Süper Lig'in 10. hafta maçının son düdüğünün ardından tribünlerden tepki sesleri yükseldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Akdeniz ekibinin attığı 2. golünün ardından oyunculara tepki göstermeye başlarken son düdükle birlikte de yönetimi istifaya çağırdılar.

Fenerbahçe tribünleri, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

İLK ŞUT, İLK GOL

Aytemiz Alanyaspor, mücadelenin 75. dakikasında hızlı gelişen atakta ilk isabetli şutunu çekerken aynı zamanda golü de buldu.

Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba, ilk şut girişiminde golü buldu ve skoru 1-0'a getirdi.

BU SEZONKİ İLK GOLÜ

Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor formasıyla bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe ağlarına attı.

PEREİRA'YA ELEŞTİRİ

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Kalesini bulan ilk şutta golü yiyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira eleştiri konusu oldu.

Sosyal medyada yorumda bulunan sarı lacivertli taraftarlar, Pereira'nın oyuncu değişikliği için 70. dakikaya kadar beklemesini ve Mesut Özil'i 81'de oyuna almasını eleştirdi.

MESUT ÖZİL GÖREV BEKLEDİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kaldı.

Royal Antwerp karşısında performansı beğenilmeyen ve maçtan çıktıktan sonra kulübede aşırı tepki gösteren Mesut, Aytemiz Alanyaspor karşısında hocasından şans bekledi. Yıldız futbolcu, 80. dakikada Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu.