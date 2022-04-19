Son Dakika: Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! Jose Sosa bavulunu toplamaya başladı...

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Geçen sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen Jose Sosa, bir türlü beklentileri karşılayamadı. 36 yaşındaki futbolcu, 12 Şubat’ta oynanan ve 2-1 kazanılan Giresunspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldıktan sonra bir daha forma yüzü göremedi.

Fanatik'in haberine göre; İsmail Kartal, özel yaşantısına dikkat etmeyen ve idmanlarda yeteri kadar çaba sarf etmeyen öğrencisini adeta rotasyonun dışında bıraktı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Sosa ile yolları ayıracak.

İTALYANLAR, SZALAI'NIN PEŞİNDE

Altay Bayındır, Min-jae Kim, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, Arda Güler... Fenerbahçe ’nin yıldızları, Avrupa’lı kulüpler tarafından yakın takibe alındı. Son olarak Torino, Szalai için harekete geçti.

İtalyan ekibinin en önemli isimlerinden biri olan savunma oyuncusu Bremer, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bordo-Beyazlılar’ın, Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak için düşündüğü ilk isimlerden birinin Szalai olduğu öne sürüldü.

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Macar oyuncu bu sezon özellikle son haftalarda ilk 11’deki yerini kaybetti. Yönetimin de bu yaz döneminde Kim yerine ilk etapta 24 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Torino’nun yıldız futbolcu için ilk teklifinin 15 milyon Euro olması bekleniyor. Fenerbahçe’nin ise kapıyı 20 milyon Euro’dan açacağı öğrenildi. İtalyan ekibi, Bremer’in satacağı rakama göre teklifini daha da artırabilir.

GELECEĞİN FENERBAHÇE'Sİ SAHADA

Fenerbahçe , bugün çok anlamlı bir maça çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Ülker Stadı’ndan Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak. Turuncu-Siyahlılar, ülkeleri Ukrayna’da devam eden savaşa dikkat çekmek adına ‘Barış için futbol ’ turuna çıkmıştı. Shakhtar’ın Brezilyalı yıldızları savaş nedeniyle ülkelerine döndü. Turuncu-Siyahlılar’ın çıktığı bu turda, Ukrayna’nın Mariupol ve Rukh Lviv takımlarından oyuncuları da kadrosuna aldı. Mücadelenin tüm gelirleri, Ukrayna’daki savaş mağdurlarına bağışlanacak. Bu özel anlamının yanı sıra Shakhtar mücadelesi, Sarı-Lacivertliler’in gençlerini sahneye sürmesi açısından bir fırsat olacak.

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ARDA & İSHAK BİR ARADA

İsmail Kartal, son haftalarda kadro istikrarı yakaladığı için birçok oyuncusuna şans verememişti. Kartal, as takımın yedek oyuncularının son durumunu Shakhtar mücadelesinde görecek. Ancak başarılı teknik adamın gözü en çok genç yeteneklerin üzerinde olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, bu akşamki maçta taraftarlara ‘Geleceğin Fenerbahçesi’nden’ izler de seyrettirmek istiyor. Taraftarın en çok merak ettiği isimlerin başında, Benfica’dan transfer edilen İsak Vural geliyor. Hem orta sahanın ortasında hem de hücum hattının her bölümünde görev yapabilen 15 yaşındaki oyuncu, altyapının yeni prensi konumunda. Taraftarlar, Arda Güler ile İsak Vural ikilisini ilk kez bu akşam izleyebilir.

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ALTYAPIYA FIRSAT

Sarı-Lacivertliler’in U19 takımından yeteneklerinin de bu akşam şans bulmaları bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle son iki mücadelede görev yapamayan forvet Melih Bostan’ın durumu belirsiz. U19’un yetenekli isimleri arasında gösterilen stoper Emir Ortakaya (17), sağ bek Ruhan Arda Aksoy (18) ve sol kanat Ali Arda Bulut’un (18) Shakhtar karşılaşmasında boy göstermesi bekleniyor. Bu isimlerin dışında, altyapının son transferi olan Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo da ilk kez görücüye çıkabilir.