MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Fenerbahçe'de yeni transfer Lemos ilk antrenmanına çıktı
GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'de yeni transfer Lemos ilk antrenmanına çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.08.2020 - 20:40 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de yeni transfer Lemos ilk antrenmanına çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Fenerbahçe'de yeni transfer Lemos ilk antrenmanına çıktı
Abone Olgoogle-news

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Uruguaylı stoper Mauricio Lemos da kampa katılırken, teknik heyet ile futbolcularla tanıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.



Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Son dakika | Fenerbahçede yeni transfer Lemos ilk antrenmanına çıktı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle