Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Yardımcılar da belirlendi

Fenerbahçe muhabirimiz Süleyman Arat, Fenerbahçe’de yeni teknik direktör ve ekibi ile ilgili çalışmaları Uğur Yapıcı’ya değerlendirdi.

Başkan Ali Koç’un sosyal mesafeyi gözeterek çalışmalarını kulüp binasında yaptığını belirten Arat, yeni teknik direktör konusunda yönetimin yanı sıra Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi isimlerin de tabiri caizse adeta kafa patlattığını ifade etti.

İşte Süleyman Arat’ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Yönetim ve ağabey pozisyonunda olan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi isimler teknik direktör için tabiri caizse kafa patlatıyor. Gizliden gizliye görüşmelerin yapıldığını duyuyoruz. Erol Bulut'un göreve geleceği ciddi şekilde konuşuluyor. Yardımcılarının ise Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı olacağını düşünüyorum. Emre Belözoğlu ise futbolu bırakırsa idari menajer olarak yer alacak. Başkan Ali Koç’un Fenerbahçe Stadı’ndaki ofiste olduğunu insanlarla temas etmeden sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını buradan yürüttüğünü biliyoruz."





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