Son dakika: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kararı verildi! Tarihe geçecek anlaşma...

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Geçen sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, şampiyonluk hasretine Jorge Jesus da son veremezken kupa hasreti Portekizli hocayla bitti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan sarı lacivertliler, 9 yıllık kupa hasretine son verirken Portekizli hocayla yollar ayrıldı.

BİRÇOK İSİM GÜNDEME GELDİ

Jesus'la yolların ayrılmasının ardından yeni hoca için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Volkan Demirel, Sergen Yalçın, Lucescu, Löw gibi isimler gündeme gelirken Ali Koç yaptığı açıklamayla camiayı bilen biriyle çalışmak istediklerini kaydetmişti.

"TÜRK OLACAK" DEDİ

Olağan Mali Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamayla, yeni hoca profilini çizen Başkan Ali Koç, "Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış ve bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak." sözleriyle Türk hocayla çalışacaklarını kaydetmişti.

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SONA GELİNDİ

Bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör konusunda sona geldi.

Fenerbahçe'yi daha önce iki kez teknik direktör olarak çalıştıran, yıllarca yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmail Kartal'da karar kılındığı öğrenildi.

İsmail Kartal ve Abdullah Avcı arasında seçimini yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli takımın başında İsmail Kartal'ın olmasına karar verdi.

İLK MAÇ 27 TEMMUZ

İlk maçına 27 Temmuz'da UEFA Konferans Ligi'nde çıkacak olan Fenerbahçe'de takımın başında deneyimli teknik adam İsmail Kartal'ın olması bekleniyor.

TOPLANTI SONRASI İMZA

Halen hacda olan İsmail Kartal, perşembe günü İstanbul'a gelecek ve Ali Koç'la bir toplantı gerçekleştirecek.

İsmail Kartal'ın Ali Koç'la yapacağı toplantının ardından resmi sözleşmeleri imzalanması bekleniyor.

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TARİHE GEÇECEK

Geçen sezon sonunda genel kurulda ayakta alkışlanan İsmail Kartal, gözyaşlarıyla ayrılırken üçüncü kez dönmesi durumunda tarihe geçecek.

İsmail Kartal, 3. kez Fenerbahçe'nin başına gelmesinin ardından sarı lacivertli takımda üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk isim olacak.

FENERBAHÇE İLE 5 KUPA

Fenerbahçe'de uzun süre görev alan İsmail Kartal, yardımcı antrenör olarak 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Deneyimli teknik adam, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ise sarı lacivertli takımla Türkiye Kupası'nı kazandı.

İsmail Kartal, teknik direktörlük döneminde ise Fenerbahçe ile 2014-2015 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.

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