Son Dakika: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör çılgınlığı! 1 numara...

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında rakiplerine göre dezavantajlı konumda bulunan Fenerbahçe'de Erol Bulut gündemin bir numaralı tartışma konusu... Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 tamamlanan derbi sonrası lider Beşiktaş’ın 5, ikinci Galatasaray’ın 2 puan gerisinde yer alan sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör iddiaları da ortaya atılmaya devam ediyor.

Erol Bulut'un oynattığı futbol ve genel performansından memnun olmayan sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Marcelo Bielsa için kampanya başlattı. #BielsaFenere başlığı Trend Topic listesinde en başta yer alırken Fenerbahçeli taraftarlar gelecek sezon Marcelo Bielsa’yı takımlarının başında görmek istediklerini belirten tweetler attı.

Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa’nın sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Marcelo Bielsa, kulübün kendisine olan sözleşme uzatma teklifini, "Henüz değil. Sezon sonunu bekleyelim. Sözleşmem zaten Temmuz'da bitiyor" diyerek kibarca reddetmişti.

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ALMANLARIN LÖW İDDİASI

F.Bahçe yönetiminin yaşanan puan kayıpları sonrası Erol Bulut'la yolları ayırmaya hazırlandığı iddia edilirken, yerine ise Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü hocası Joachim Löw'ün göreve getirileceği öne sürülmüştü. F.Bahçe'de bir dönem görev yapan Alman teknik adamın da sarı-lacivertli camiayı çok sevdiği İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı belirtiliyordu.

ALMAN BASINI YAZDI



Löw ismi Fenerbahçeli taraftarları da heyecanlandırırken, Alman basınından gelen flaş iddia sarı-lacivertlileri sevindirdi. Löw ile anlaşmak üzere olduğu belirtilen sarı-lacivertli kulübün bu anlaşma için sezon sonunu beklediği iddia edildi. Beşiktaş maçından alınamayan 3 puan nedeniyle kredisi artık tamamen tükenen Erol Bulut'un sezon sonunda kesin olarak görevine son verilecek.