Son Dakika: Fenerbahçe'de yeni Ömer Faruk Beyaz kararı! Emre Belözoğlu bu kez...

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Eski teknik direktör Erol Bulut döneminde Süper Lig'de sadece 7 dakika süre alabilen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

'SPORTİF DİREKTÖR BELÖZOĞLU' İKNA EDEMEMİŞTİ



Altyapıda antrenmanlara çıkan genç oyuncunun teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile de arasının iyi olduğu biliniyor. Belözoğlu, futbolcu olarak son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyundan çıkarken kaptanlık bandını Ömer Faruk Beyaz'a takmıştı.

Belözoğlu, sportif direktör olarak Ömer Faruk'u ikna edemedi.

17 yaşındaki yeteneği Alman Bundesliga ekiplerinden başta Stuttgart olmak üzere Schalke 04 ve Borussia Dortmund gibi önemli takımlar kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulundu. Ajansspor'un haberine göre; Ömer Faruk Beyaz'ın gelecek sezon kariyerine nerede devam edeceği birkaç gün içinde belli olacak.

AYRILSA DA ONU KORURUM

Sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu genç futbolcu ile yakından ilgilenmesine karşın yeni sözleşme için ikna edememişti. Belözoğlu ocak ayında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

''Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. Bu çatı altında büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz Fenerbahçe'den büyük değiliz. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ömer Faruk'un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum.''

BU KEZ İŞLER DEĞİŞİR Mİ?

Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından genç yetenek Ömer Faruk beyaz'ın kararının değişip değişmeyeceği bilinmiyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde vereceği karar Ömer Faruk Beyaz'ın sarı lacivert renklerle mi yoksa başka renklerle mi yola devam edeceğini ortaya koyacak.

3 MAÇ, 82 DAKİKA...



Görevinden ayrılan eski teknik direktör Erol Bulut, Ömer Faruk Beyaz'a bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 3 karşılaşmada 82 dakika süre verdi. oyuncu bu sürede ne gol ne asist katkısı yaptı. Yeni sözleşmeyi imzalamadığı için altyapıya gönderilen oyuncu çalışmalarında orada devam ediyor.

Galatasaray'da sıcak Emre Akbaba gelişmesi! Ne kadar imza parası istedi?