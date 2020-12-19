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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Volkan Ballı koronavirüse yakalandı!
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Haber Giriş: 19.12.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Volkan Ballı koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Volkan Ballı koronavirüse yakalandı!
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Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Volkan Ballı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Karantinada 6.gün. Kupa maçından sonra bu akşam oynanacak maçta da takımımızın yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maçta görev alacak Tüm ekibimize ve futbolcu kardeşlerime sonsuz başarılar diliyorum. Tüm kalbimle yanlarındayım.

Son Dakika | Fenerbahçede Volkan Ballı koronavirüse yakalandı

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