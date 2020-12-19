Son Dakika | Fenerbahçe'de Volkan Ballı koronavirüse yakalandı!
Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Volkan Ballı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
Karantinada 6.gün. Kupa maçından sonra bu akşam oynanacak maçta da takımımızın yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maçta görev alacak Tüm ekibimize ve futbolcu kardeşlerime sonsuz başarılar diliyorum. Tüm kalbimle yanlarındayım.
Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle