Son Dakika | Fenerbahçe'de Volkan Ballı koronavirüse yakalandı!

Volkan Ballı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Karantinada 6.gün. Kupa maçından sonra bu akşam oynanacak maçta da takımımızın yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maçta görev alacak Tüm ekibimize ve futbolcu kardeşlerime sonsuz başarılar diliyorum. Tüm kalbimle yanlarındayım.

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