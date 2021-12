Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni vazgeçilmezi Miguel Crespo! Devre arası gidiyor derken rakamları alt üst ediyor...

Haberin Devamı

Spor Arena Detay - Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, istediği gibi başlayamadığı sarı lacivertli kariyerinde son haftalarda yakaladığı çıkışla adından söz ettiriyor.

Galatasaray derbisi öncesinde devre arasında takımdan gönderileceği yazılan 25 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı takım karşısında son bölümde attığı şık golle galibiyetin mimarı oldu ve Fenerbahçe macerasında yeni bir sayfa açtı.

NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Miguel Crespo, 71. dakikada Jose Sosa'nın yerine dahil oldu ve sahada kaldığı kısıtlı süredeki tek isabetli şutuyla derbinin skorunu belirledi.

İLK GOLÜNÜ ATTI, GOL SEVİNCİYLE GÖNDERMEDE BULUNDU

Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşamış oldu.

Miguel Crespo, Galatasaray ağlarına gönderdiği bu golün ardından yaşadığı gol sevincinde kulaklarını tıkayarak iddialara göndermede bulundu. Maçtan sonra ise, "Bu büyük kulüpteki ilk golümü böyle büyük bir maçta attığım için çok mutluyum. Gerçekten çok iyi çalışıyorduk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Çok önemli bir gol olduğu için çok sevindik.'' dedi.

GOL SEVİNCİNİ ANLAMINI ANLATTI

Miguel Crespo daha sonra ise Galatasaray maçında yaşadığı gol sevincinin şu sözlerle anlattı: "Gol sevincimde de şunu göstermek istedim; işime odaklıyım her zaman, her maçta bana şans geldiğinde elimden gelenin %100’ünü yapmaya çalışıyorum. Bunu anlatmak istedim. Tabii ki farklı gol sevinci yaptığım da oluyor. O an ne hissettiğim ve o golün ne anlam ifade ettiğine göre değişebilir.”

HERNAN CRESPO TEBRİK ETTİ

Arjantin efsanesi Hernan Crespo’dan sürpriz bir tebrik mesajı geldi. Fenerbahçe’nin attığı golün videosunu Twitter hesabından paylaşan Arjantinli efsane futbolcu, “Tebrikler kardeşim” yazarak Miguel Crespo’yu kutladı.

Galatasaray'a attığı golün ardından Arjantin’in efsane futbolcularından Hernan Crespo’nun kendisini Twitter üzerinden tebrik etmesiyle ilgili soruya Miguel Crespo, “Kendisi gerçekten çok büyük bir futbolcu. Böylesine efsane bir futbolcudan böyle övgüler almış olmak benim için çok önemliydi. Aynı zamanda kendisinin bu tweeti atması da bu maçın ne kadar büyük bir derbi olduğunu gösteriyor.” yanıtını verdi.

GÖZTEPE MAÇINDA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray galibiyeti sonrasında deplasmanda Göztepe ile sürpriz şekilde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe adına sahanın en isimlerinden biri yine Miguel Crespo oldu. Vatandaşı Vitor Pereira, 25 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürdü. Portekizli çalıştırıcı, Göztepe karşısında skor olarak istediğini alamasa da bireysel anlamda Miguel Crespo'dan arzuladığı verimi aldı.

Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Miguel Crespo, toplamda yaptığı 54 pasta %83.3 gibi yüksek bir isabet yüzdesi yakaladı. Portekizli oyuncu, rakip yarı alanda ise %74.1'lik pas başarısı elde etti.

ÜÇ ALANDA SAHANIN EN İYİSİ OLDU

Luiz Gustavo'nun yokluğunda sarı lacivertli ekibin orta sahasını defansif anlamda adeta tek başına sırtlayan Miguel Crespo, Göztepe maçında rakipleriyle girdiği 19 ikili mücadelenin 15'ini kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Göztepe karşısında kazandığı 15 ikili mücadele ile bu alanda sahanın en iyisi olan Portekizli orta saha, aynı zamanda haftanın da rekorunu kırdı. Süper Lig'in 14. haftasında hiçbir futbolcu, Miguel Crespo kadar ikili mücadele kazanamadı.

Miguel Crespo ayrıca top kapma istatistiğinde de parmak ısırtan rakamlara ulaştı. Portekizli oyuncu, Göztepe mücadelesinde 4 tanesi rakipten, 6 tanesi ise ise sahipsiz olmak üzere tam 10 top kaptı. Başarı futbolcu, 90 dakika boyunca 5 pas arası yaparken, 3 de atak uzaklaştırdı.

Miguel Crespo vs. Göztepe



- 13/15 ikili mücadele kazanma (Sahanın en iyisi)

- 10 top kapma (Sahanın en iyisi)

- 5 pas arası (Sahanın en iyisi)





VOLKAN DEMİREL MAÇIN YILDIZI SEÇTİ

Fenerbahçe tarihinin sembol isimlerinden olan ve bugünlerde yorumculuk yapan Volkan Demirel, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta maç sonrası yaptığı değerlendirmede Miguel Crespo için 'maçın yıldızı' yakıştırmasını yaptı.

Volkan Demiral, "Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. İrfan'a bakıyorsunuz, asist yapmış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun, çıkmasına bir anlam veremedim. Bu kadroya buralarda olunmamalı." dedi.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA YİNE TAM NOT ALDI

Galatasaray derbisinde attığı golle bulduğu morali, Göztepe deplasmanında ortaya koyduğu performansla perçinleyen ve çıkışını sürdüren Miguel Crespo, Luiz Gustavo sakatlığını atlamasına rağmen Çaykur Rizespor karşısında şans buldu.

Brezilya futbolcuyla birlikte Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Portekizli oyuncu, Kadıköy'deki futboluyla yine taraftarlardan tam not aldı. Özellikle 34. dakikada Diego Rossi'ye attığı pas, mücadelenin öne çıkan anlarından biri oldu.

Miguel Crespo, Çaykur Rizespor maçının 34. dakikasında sarı lacivertli takımı ikinci gole çok yaklaştırdı. Miguel Crespo'nun akıl dolu ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine sarkan Diego Rossi’nin çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

YÜZDE 88.2 PAS İSABET YÜZDESİ YAKALADI

Çaykur Rizespor karşısında yaptığı 34 pasta %88.2 gibi yüksek bir isabet oranı yakalayan Miguel Crespo, rakip yarı alanda ise %82.6'lık pas isabet yüzdesi elde ederek yine adından söz ettirdi. Portekizli oyuncu 3 top kaparken, 1 şut engelledi ve 2 de pas arası yaptı.

TÜMER METİN: BU SEVİYENİN OYUNCUSU DEĞİL

Yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrasında aralarında Miguel Crespo'nun da bulunduğu dört futbolcuya yüklenmişti.

Metin, Portekizli isim hakkında, "Crespo bu kalitenin, bu seviyenin oyuncusu değil. Muhtemelen de bundan sonra, tamamlanmış bir kadroyla da çok fazla dakika alacağı düşüncesinde değilim" ifadelerini kullandı. demişti.

MIGUEL CRESPO HAKKINDA NELER YAZILMIŞTI

Sezon başında Estoril'den 1,5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Miguel Crespo için için "tartışmalı transfer" ifadeleri kullanılmış ve Fenerbahçe macerasının kısa süreceği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığı kaydedilmişti.