Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın şifresi ortaya çıktı! "Soyunma odasında..."

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde HJK Helsinki ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Finlandiya'da da sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılma hakkı kazandı.

Mücadelenin 11. dakikasında Enner Valencia ile öne geçen Fenerbahçe, 14. dakikada bir kez daha Ekvadorlu yıldız sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Helsinki, 27. dakikada Riski ile gol bulsa da sarı-lacivertlilerin 3. golünü yine Enner Valencia kaydetti.

Ev sahibi ekip, 88. dakikada Riski ile bir kez daha farkı 1'e indirirken 90+2. dakikada 18 yaşındaki Fatih Şanlıtürk, Fenerbahçe'nin 4. golünü kaydetti. Skoru belirleyen gol ise 90+3. dakikada Peltola'nın kendi kalesine atmasıyla geldi.

UĞUR MELEKE: PEREIRA PROJESİ GELİŞİYOR

Vitor Pereira’nın ilk Türkiye macerasında da aslında yapmak istediği buydu: Kadıköy’de sıfırdan yepyeni bir anlayış tesis etmek istiyordu. Kendisi okullu bir hoca. Bu noktalara parıltılı futbolculuk kariyeriyle değil, akademide iyi derece yaparak, çok çalışarak ve üreterek geldi. Fenerbahçe’de beş yıl önce de bir metot takımı yaratmak istiyordu. 2015-16’da gerek biraz daha genç oluşu, gerek farklı başkan profili, gerekse Van Persie’nin hoca otoritesi üstünde bıraktığı hasar nedeniyle İstanbul’da hayal ettiği ortamı yaratamamıştı.

SOYUNMA ODASINDA EN GÜÇLÜ FİGÜR O

Bu kez aradığı ortamı buldu sanki. Fenerbahçe oyuncu grubunu istediği gibi şekillendiriyor, soyunma odasında en güçlü figür o. İstediğini kenarda oturtup, istediğini değiştirebiliyor. İstediği formasyonu oynatabiliyor. Bu özgürlük de ona bildiklerini sahaya yansıtma fırsatı tanıdı. Dün Helsinki’de izlediğimiz takım da tam anlamıyla onun takımı. Tepeden tırnağa onun hayali.

BEKLER ZİRVE YAPTI

Sezon öncesi yedi hazırlık maçıyla birlikte sanırım 11 müsabakadır 3-4-2-1 elbisesini oturtmaya çalışıyor sarı-lacivertli kadronun üzerine. Ben bu dizilişi mükemmelleştirmek için iki yeni kanat adamı transferi gerektiğini düşünüyordum ama dün kanat beklerinin (Nazım-Ferdi’nin) performansları zirve yaptı doğrusu. Sağ stoper Tisserand ve sol stoper Szalai’nin cesur tavırları Nazım-Ferdi’yi de özgürleştirdi. Özellikle Nazım belki de Fenerbahçe kariyerinin en etkili maçını oynadı. Daha birinci dakikada Enner Valencia’yı pozisyona soktu. Ardından da 11 ve 51’de iki harika gol attırdı Ekvadorlu santrfora.

TEKNİK ADAM BAŞARISI

Fenerbahçe, Instat verilerine göre Süper Lig’in ilk iki haftasında sırasıyla 115 ve 113 kilometre mesafe kat etmiş. Üstelik son Antalya maçında rakip yarı alanda kazandıkları 24 topla bu kategoride haftanın lideri konumundalar. Yani mücadele departmanında da gelişen bir Fenerbahçe var şu sıralar. Dün kendi sezonunun ortalarını yaşayan HJK Helsinki takımı karşısında sadece kalitesiyle değil mücadelesiyle de fark yaratan bir Fenerbahçe seyrettik. Bu da şüphesiz ki bir Vitor Pereira başarısı.

FİNLANDİYA BASINI NE YAZDI?

Finlandiya basını, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda HJK Helsinki'yi 5-2 yenerek gruplara kalmasına geniş yer ayırdı.

Finlandiya'nın önde gelen gazetesi Iltralethi, "Fenerbahçe HJK'yi ezdi, Helsinki maçın başında çöktü.” başlığıyla paylaştığı haberde, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla ilerlerken, Helsinki'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele edeceğini belirtti.

Helsing Sanomat gazetesi haberde "Milyonluk futbolcular değerlerini gösteriyor, HJK'nin Avrupa'da gidecek yolu çok" ifadelerini kullanırken, Helsinki'nin Fenerbahçe'yi elemesinin bir hayal olarak kaldığı kaydedildi. Haberde Fin takımı ile Türk takımı arasında milyon dolarlık fark olduğu dikkat çekilirken, Helsinki takımının Avrupa'da aşması gereken çok yol olduğu vurgulandı.