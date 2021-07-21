MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan yönetime transfer mesajı
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan yönetime transfer mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.07.2021 - 18:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan yönetime transfer mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan yönetime transfer mesajı

Elindeki oyuncuların performanslarını yükseltemeye çalışan Vitor Pereira, yönetime transferde acele edilmesine gerek olmadığını belirtirken 33 kadrodan da 7-8 oyuncuyu göndermeyi hedefliyor.

Kadro genişliğinin farkında olan Portekizli çalıştırıcı, öncelikle elindeki oyuncuları parlatmayı düşünüyor. 52 yaşındaki teknik adamın, futbolcularının kalitesini ortaya çıkarmaya yoğunlaştığı kaydedildi. Bu nedenle bazı isimler, maçlarda önemli süreler alabilir.

Mert Hakan Yandaş, Marcel Tisserand ve Bright Osayi Samuel gibi futbolcular, sarı lacivertlilerin kadrosunda öne çıkabilecek isimler olarak dikkat çekiyor.

Serie A takımlarıyla adı geçen ve geleceği net olmamasına rağmen hazırlık maçlarındaki iyi performansıyla göze çarpan Miha Zajc da takımda kalması halinde sürpriz transfer etkisi yapabilir.

AYRILACAKLAR AĞUSTOSTA NETLEŞECEK

Vitor Pereira’nın, ağustos ayının ilk haftasına doğru takımdan ayrılacakları netleştirmesi bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre; Portekizli teknik adamın, bu aşamadaki hedefi 33 kişilik kadrodan en az 7-8 futbolcu ile yolların ayrılması.

Ayrılıkların ardından takım iskeletine nokta atışı birkaç transfer isteyen deneyimli teknik direktör, gelen oyuncuların takımda mutlaka fark yaratacak kalitede olmasını talep ediyor.

Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereiradan yönetime transfer mesajı

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi