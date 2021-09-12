Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Szalai sürprizi! Yedek bırakma nedeni...

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın bu kararı alma nedeni ortaya çıktı.

Portekizli teknik adamın Szalai'yi, milli maçlar dönüşü yapılan ölçümlerde fiziken yorgun bulduğu için ilk 11'de görevlendirmediği ve yoğun maç trafiğinde sakatlık riski taşımasının önüne geçmek istediği ifade edildi.

Başarılı savunma oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıktı ve tamamında 90 dakika sahada kaldı.

PEREIRA'DAN SZALAI AÇIKLAMASI

Maç öncesi konuyla ilgili açıklama yapan Vitor Pereira, "Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor. Valencia da keza öyle. Valencia çok uzun bir yolculukla çıkıp dün buraya vardı. Bu oyuncuları da korumamız gerekiyor sakatlıktan. Mevcut sakatlıktan çıkan oyuncularım da var. Tüm bunları değerlendirince böyle bir 11 çıkardım. Önümüzde bir Avrupa Ligi maçı da var. Oyuncuları sakatlıktan korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.