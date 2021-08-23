Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sevinç açıklaması! "Duygusaldı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

İşte Pereira'nın açıklamaları;

"Bizim takımımızda muazzam bir işbirliği var. Kulüpte, takımda çok güzel bir ruh var. Bu takımdaki herkes önemli olduğunu biliyor. Yedek kalınca dinlenmeleri, oynarken ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu maç kolay değildi, bir takım değişiklikler yapmak gerekiyordu. Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden ötürü çok gururluyum."

"DUYGUSAL BİR SEVİNÇ YAŞADIM"

"Gol sevincim çok fazla duygusaldı. Golü bulana kadar çok çalıştık. Son dakikada da gelse biz bu galibiyeti hak etmiştik. Adil bir sonuç oldu. Oyuncularım hak etti. Çok mutlu oldum. Taraftarlarımız harikaydı. Bu stadyumda çalışmak benim için büyüleyici. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlar da bu takımın bir parçası."

"ARDA VE MUHAMMED GENÇ AMA..."

"Arda ve Muhammed genç ama oynamalarının sebebi genç olmaları değil kaliteli, karakterli ve hazır olmaları. Onlar da bu sorumlulukta olmalı ve kalitelerini ortaya koymaları gerekiyor; kulübün de onların gelişeceği bir ortam yaratması gerekiyor."