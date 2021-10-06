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Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması!

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Mesut Özil

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, milli aradan sonra Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de Mesut Özil'in durumu merak ediliyor. Son maçta yedek oturan Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında neler yaşanıyor? Vitor Pereira kadro konusunda son noktayı koydu. İşte o sözler...

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Fenerbahçe son maçta Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek milli aradan önce Süper Lig'de lider konuma geldi. Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde oturan Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti.

Sabah'ın haberine göre; Vitor Pereira yaşanan gelişmeler sonrası konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vitor Pereira'nın Mesut Özil ile ilgili söylediklerinden öne çıkanlar şu şekilde...

Fenerbahçe'de Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları Portekizli hocayı bir hayli sıkmış durumda. Vitor Pereira, her teknik adamın kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip olmaktan mutluluk duyacağını belirtip, "Mesut'la da her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim. Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum, maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçı sonrası Mesut Özil ısınmasına rağmen oyuna alınmadığı ve bu yüzden yeleğini Vitor Pereira önünde yere attığı iddia edilmişti.

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Mesut Özil