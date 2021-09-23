Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş Berisha kararı!

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Attığı 12 golle Fenerbahçe 'nin geçen sezonki en skorer ismi olan Enner Valencia bu sezon ise geride kalan 5 haftada sadece Altay maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Ekvador ile Copa America'da mücadele ettiği için takıma geç katılan 31 yaşındaki oyuncu forma giydiği 4 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırmıştı. 2-0'lık skorlarla kazanılan Antalya ile Altay karşılaşmalarında fileleri havalandıran Valencia, teknik direktör Pereira yeni transfer Mergim Berisha'yı forvette tercih ettiği için son iki karşılaşmada yedek kalmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Berisha beklentileri karşılayamayınca Portekizli teknik adam yeniden Ekvadorlu yıldıza sarıldı. Valencia bugün Giresun önünde Sarı-Lacivertliler'in gol umudu olacak. Deneyimli oyuncu da yakaladığı şansı iyi kullanıp fileleri havalandırarak formayı bir daha bırakmak istemiyor.