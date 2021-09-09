Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Berisha ve Rossi kararı! Sivasspor maçında...

Spor Servisi - Süleyman ARAT Aynı hafta içinde ligde ve Avrupa’da birbirinden zorlu üç maç oynayacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira bu zor virajı hasarsız geçebilmek için Samandıra’da seferberlik ilan etti. 12 Eylül’de Sivas, 16 Eylül’de Eintracht Frankfurt, 19 Eylülde ise Başakşehir’le oynayacak Kanarya’da Portekizli teknik adam bu seriyi hasarsız geçmek istiyor.

BERISHA VE ROSSI 11'DE

Pereira her maça ayrı kadro ve taktik anlayışıyla takımını hazırlıyor. Pelkas sakatlığını atlatırken, Novak da idmanın ilk bölümünde denendi, sakatlıkları bulunan Nazım, Sosa, Ferdi takımdan ayrı çalıştı.

Pereira’nın Sivas maçında Berisha’yı ve Rossi’yi ilk 11’de oynatması beklenirken, Max Meyer ve Crespo’nun ise ikinci yarıda görev alabilecekleri öğrenildi.

CAULKER GAZİANTEP FK'DA

Fenerbahçe’de bu sezon transfer edilen stoper Caulker, G.Antep’e kiralık gönderildi. Süper Lig’de ayrıca Başakşehir, Udinese’den Okaka’yı transfer etti. Alanyaspor, Boavista’dan Awaziem’i aldı. Konyaspor, kadrosunu Olympiakos’tan Ahmed Hassan ile takviye etti.

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