Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira Trabzonspor planını belirledi! Ferdi Kadıoğlu...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu karar herkesi ilgilendiriyor Cayma bedeli ödememek için...Bu karar herkesi ilgilendiriyor! Cayma bedeli ödememek için...#İnternet Aboneliği
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin sözleri olay oldu: Serdar Dursunu alırsam...Şenol Güneş'in sözleri olay oldu: 'Serdar Dursun'u alırsam...'#A Milli Takım
BM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı Erdoğan: Tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şartBM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı! Erdoğan: Tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şart#BM
Ankarada Millet İttifakı trafiği Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlarAnkara'da Millet İttifakı trafiği! Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlar#MHP
Dünyanın ne kadar vakti kaldı Kıyamet Günü varyantı için tarih verdilerDünyanın ne kadar vakti kaldı? 'Kıyamet Günü varyantı' için tarih verdiler#Koronavirüs
Kimse inanamadı... Karısını öldürmek için kiraladıKimse inanamadı... Karısını öldürmek için 'kiraladı' #Hindistan
Kölnde bir cesur yürek Ezana izin verdi, hedef oldu ama...Köln'de bir cesur yürek! Ezana izin verdi, hedef oldu ama...#Henriette Reker
Sanayi üretiminde güçlü artışSanayi üretiminde güçlü artış#Sanayi Üretimi
Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı Yandım, izler hâlâ duruyor...Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı? 'Yandım, izler hâlâ duruyor...'#Epilasyon
Putin yürekleri ağza getirdi... Canlı yayında açıkladıPutin yürekleri ağza getirdi... Canlı yayında açıkladı#Putin
Ünlü çift aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibiÜnlü çift aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi#Megan Fox
Türk şirket kepenk indirdi Hesabı olanlar dikkatTürk şirket kepenk indirdi! Hesabı olanlar dikkat#Coinzo
Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım'Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım!'#Şahin Kırbıyık
Bir büyük aşk daha bittiBir büyük aşk daha bitti!#İzzet Antebi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira Trabzonspor planını belirledi! Ferdi Kadıoğlu...

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Süper Lig
Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira Trabzonspor planını belirledi Ferdi Kadıoğlu...

Teknik direktör Vitor Pereira, 17 Ekim'de çıkacağı Trabzonspor deplasmanından lider dönmek için sıkı çalışıyor. Portekizli hoca, zorlu maç için gizli silahını da belirledi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları milli takımda olan oyunculardan yoksun olarak tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, bu mücadeleye özel hazırlık yapıyor.

Sabah'ın haberine göre; Portekizli teknik adam, lider gideceği Trabzon deplasmanından aynı şekilde dönmek isterken, bu sezonun yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'na Trabzonspor'u ters pozisyonlarda yakalama adına farklı görevler verdi.

ÖN ALANDA BASKIDAN VAZGEÇMEYİN!

Pereira, 22 yaşındaki oyuncusundan topla çizgiden içeri doğru kat etmesini ve savunmanın dengesini bozmasını istedi.

Portekizli çalıştırıcı, böylelikle hem hücuma bir fazla kişi yollamayı hem de rakibin savunmasında paylaşım sorunu oluşturmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte ön alanda baskıyı çok önemseyen Pereira, tüm hücum oyuncularına bu baskıdan asla vazgeçmemelerini öğütlüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Süper Lig