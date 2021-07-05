Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira raporu sundu, ilk transfer forvete! En büyük aday...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertliler Topuk Yaylası'na bugün ulaşırken hazırlıklar lig başlangıcına dek burada devam edecek.

Yönetim, teknik direktör Vitor Pereira'ya geçtiğimiz sezon forvet bölgesinde yaşanan sorunları paylaştı ve golcü seçiminde hata yapılmaması gerektiğini aktardı. İstanbul'a gelmeden önce takımı detaylı şekilde analiz eden Vitor Pereira transferde önceliğin kanatlar ve forvet bölgesi olması yönünde görüş bildirdi.

ARNAUTOVIC İDDİASI

Portekizli teknik adamın, ilk etapta Çin'de çalıştırdığı Shangai SIPG'den eski öğrencisi Marko Arnautovic'i istediği iddia edildi. 32 yaşındaki golcünün kulübüyle 2022 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunurken Avusturyalı futbolcunun talipleri arasında İtalyan takımlarının da yer aldığı biliniyor.

ÖNCELİKLİ TERCİH FİZİKLİ GOLCÜLER

Fenerbahçe'de çalıştığı ilk dönem Fernandao - Robin Van Persie ikilisi arasından daha çok Fernandao'yu tercih eden Vitor Pereira'nın oyun sisteminde fizikli santrforlar büyük önem taşıyor. Bu sebeple Marko Arnautovic sarı lacivertliler için ideal golcü tipi olabilir.

HULK İHTİMALİ...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe gelmesiyle Hulk ismi de ortaya atıldı. Brezilyalı Hulk, Porto ve Shanghai takımlarında Pereira yönetiminde 135 maça çıkarken, bu maçlarda 65 gol ve 44 asiste imza attı.

Brezilyalı golcü Shanghai ile yolları ayrılan hocasına "Pereira benim için önemli. Shanghai ve Vitor'u bundan sonra da takip edeceğim" ifadeleriyle destek vermişti.

OYUN SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Fenerbahçe'de kadro yapısını detaylı analiz eden Vitor Pereira, alışılmışın aksine üçlü savunmayı da deneyebilir. Caulker transferiyle bu bölgedeki alternatiflerin fazlalaştığı sarı lacivertlilerde üçlü savunmada görev yapabilecek çok sayıda oyuncu var. Szalai, Caulker, Tisserand, Lemos, Serdar Aziz, Sadık ve hatta takımda kalması durumunda Gökhan Gönül, bu yapıya uygun oyuncular.

Vitor Pereira'nın Shangai Port kariyerinde çıktığı 117 maçın 43'ünde 3'lü savunmayı tercih ettiği ortaya çıkarken Portekizli, 74 maçta ise 4'lü savunma kullandı.