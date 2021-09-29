Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira Olympiakos maçı öncesi sert çıktı! "Bilmiyorlar ama konuşuyorlar!"

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Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam oynayacakları Olympiakos maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Olympiakos karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, yarın akşamki mücadelenin sakat oyuncuların dönmesi için iyi bir seçenek olmadığını ifade etti.

Öte yandan Mergim Berisha'nın performansından memnun olduğunun altını çizen Vitor Pereira, başarılı stoper Min-Jae hakkında ise "Min-Jae, üst düzey bir oyuncu. Kariyerimde çalıştığım en iyi futbolcular arasındadır." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam ayrıca futbol kamuoyunun üçlü savunma hakkındaki eleştirilerine yanıt verdi.

VITOR PERERA'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Hiç şüphe yok ki çok güçlü bir maç olacak yarın. İyi bir takıma, tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bizim gibi büyük bir kulüp. Portekizli bir hocaları var, onunla da zaten arkadaşız. Yarın birbirimize karşı daha iyi olmak için karşılaşacağız. Sakat isimler yarınki maç için hazır olsalar bile bu tarz bir maçta döndürmek yerine adım adım dönmelerini sağlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yarın her halükarda 11 futbolcumuz sahada olacak."

MIN JAE ÖVGÜSÜ

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"İnsanlar daima 3 defans diyip duruyor. Futbol bu değildir, sistem ve değişkenler vardır. Aralarındaki ilişkiyi güçlendirirseniz iyi takım olursunuz. Pres yapmak veya blokları bekletmek farklı kararlardır. Çok uzun saatler harcıyor ve çalışıyoruz. Min-Jae, üst düzey bir oyuncu. Kariyerimde çalıştığım en iyi futbolcular arasındadır."

"EĞER ELEŞTİRİLMEK İSTEMİYORSANIZ BAŞKA İŞ YAPMANIZ LAZIM"

"Şu komik ki bazı gazeteciler bir oyuncuyu daha çok tutuyor, daha çok seviyor ama günün sonunda kararı ben veriyorum. Eğer eleştirilmek istemiyorsanız, başka bir iş yapmanız lazım. Futbol bu, insanlar sürekli konuşurlar ve sihirli yönlerinden biri de budur. Bilmiyorlar ama konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor. Sadece eleştiriyorlar. Benim hakkımda bu denli konuşulması beni diri tutuyor. "

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANACAĞIMIZI SÖYLEMEMİ BEKLİYOR OLABİLİRSİNİZ AMA..."

"Hedefimiz, yarın kazanmak. Grupta birbirine yakın takımlar var. Bu grupta herhangi bir takımın, diğerlerinden çok üstün olduğunu düşünmüyorum. Lider olmak için yarışan 4 tane takım var. Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı söylememi bekliyor olabilirsiniz ama ben gerçekçi biriyim. Yarın savaşıp elimizden geleni yapacağız."

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"Burak Kapacak çok genç bir oyuncu ve çok teknik. Ama alt ligden geldi ve taktiksel olarak bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman savunma, ne zaman hücum yapacağını anlaması gerekiyor. Rotasyon yapmadan tempolu oyunu devamlı olarak sürdüremeyiz. Futbolcular insan, birer makine değil. Benim amacım her oyuncuyu aynı seviyede tutabilmek."

ALTAY BAYINDIR'IN SÖZLERİ

"Taktik veya teknik anlamda saha içinde kararları veren oyuncunun kendisidir. Sivasspor maçında çalım atmak benim kararımdı, rakip baskı yaptı. Top geçseydi bunlar konuşulmazdı ama olumsuz giden bir şeyden sonra bunlar konuşuluyor. Kurtarışlardan çok hatalar konuşuluyor. Büyük bir camiada oynuyoruz, burada hatanın yeri yok ama sağlıklı açıdan bakmak gerekirse hatalardan ders çıkarıyoruz.