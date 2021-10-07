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Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira - Mesut Özil zirvesi

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Vitor Pereira
Son dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira - Mesut Özil zirvesi

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa maçında oyuna girmediği için yeleğini önüne fırlatan Mesut Özil ile bir araya gelecek. Portekizli teknik adam, yıldız futbolcuya, “Bu takımın lideri sensin” mesajını verip, güven tazelemeye çalışacak.

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Fenerbahçe , ligde oynadığı son maçta Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek Milli araya lider girdi. Ancak bu karşılaşmaya yedek başlayan, uzun süre kenarda ısınıp oyuna girmeyen Mesut Özil, yeleğini Pereira’nın önüne fırlatarak tepkisini ortaya koymuştu.

Başkan Ali Koç, bu krizin büyümemesi için hemen harekete geçti. Başkan Koç’un devreye girmesinin ardından Vitor Pereira da kolları sıvadı. Fanatik'in haberine göre Portekizli teknik adam, bu hafta Mesut Özil ile özel bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Pereira bu görüşmede öğrencisine, takımın lideri olduğunu hatırlatıp, "Hedeflere ulaşmamız için senin vereceğin katkılar çok önemli. Bu takımın vazgeçilmez isimlerinden birisin" mesajını verecek.

Başkan da uyaracak

Ayrıca Ali Koç’un da bu ikiliyle daha sonra bir görüşme yapabileceği kaydedildi. Başkan Koç’un, bu tarz sıkıntılarda tarafların kapalı kapılar ardında dertlerini anlatıp, sorunları çözmeye çalışması gerektiğine dikkat çekeceği öğrenildi. Mesut Özil ligin 3. haftasındaki Altay deplasmanında kasığında ağrı olduğu gerekçesiyle kadrodan çıkartılmış, geçen hafta içerisindeki Olympiakos mücadelesinde ise gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle görev yapamamıştı.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Vitor Pereira