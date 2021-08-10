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Futbol
Haber Giriş: 10.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ‘liderim Mesut Özil’ mesajı verdi

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Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ‘liderim Mesut Özil’ mesajı verdi

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı maçta kaptan olarak sahaya sürdüğü Mesut Özil için 'liderim' mesajı verdi.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Sarı lacivertlilerde Mesut Özil, ilk kez Gustavo sahadayken kaptan çıktı. Bu Pereira’nın onu takımın lideri olarak ilan etmesi olarak algılanmalı. Özellikle ilk yarı eski günlerini anımsatan 3 güzel pas ve güzel bir duran top vuruşu yaparak klasını konuşturdu.

Bu yıl Özil formunu bulursa Pereira’nın eli çok rahatlayacak.

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PELKAS: Gene çok çalıştı, takımın en iyilerinden biriydi, son yıllardaki en doğru transferlerden biri olduğunu gözler önüne serdi.

SERDAR AZİZ: Oyuna girip, defansı toparladı lige ‘üçlü defansta da ben oynarım’ dedi.

SERDAR DURSUN: Oynadığı hazırlık maçları içine en verimli 65 dakikasını oynadı. Attı, attırdı, alkış aldı.

FERDİ: Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Defansif yönü çok zayıf, hücumda ise bal yapmayan arı gibi. Pereira dörtlü defansın solunda onda ısrar edeceğini hiç sanmıyorum.

HOCANIN FiKiRLERiNE AYAK UYDURMAYA ÇALIŞIYORUZ

F.Bahçe’nin Giresun karşısında son golünü atan Enner Valencia, Vitor Pereira’nın yeni sistemine alışmaya çalıştıklarını söyledi.

Giresunspor 1-3 Fenerbahçe / Maç sonucu ve özeti
Giresunspor 1-3 Fenerbahçe / Maç sonucu ve özeti

Maçın ardından yaptığı değerlendirmede “Hazırlık dönemi çok iyi geçiyor, çok çalışıyoruz. Yeni hocamızın fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz. Mümkün olan en kısa sürede hocamızın fikirlerine ayak uydurmaya çalışıyoruz” diyen Ekvadorlu futbolcu forvet oynarken daha mutlu da söyledi. Tek hedefin şampiyonluk olduğunun altını çizen Valencia, “F.Bahçe her sezon şampiyonluk hedefiyle başlar. Elimizden geleni yapacağız, oyuncular olarak hazır olmalıyız, sorumlulukların bilincinde olmamız gerek. Çok iyi bir sezon geçirmeliyiz” değerlendirmesini yaptı.

Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira ‘liderim Mesut Özil’ mesajı verdi

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