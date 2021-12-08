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Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan polemiklere cevap! "Önemli olan ben değilim, Fenerbahçe..."

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Basın Toplantısı
Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereiradan polemiklere cevap Önemli olan ben değilim, Fenerbahçe...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Jose Sosa, Eintracht Frankfurt maçı öncesi Ülker Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Jose Sosa, Eintracht Frankfurt maçı öncesi Ülker Stadyumu’nda açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'nın açıklamalarının tamamı bu şekilde:

Bu kupada daha iyi olabilirdik. Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçan penaltılar gol olsaydı, 4 puan daha fazla almış olacaktık. Artık bunu değiştiremeyiz. Yarın zorlu bir rakiple karşılaşacağız. 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Almanya'dan önemli bir takımla oynayacağız, taraftarımızı önünde kazanmak ve kulübümüzü gururlandırmak istiyoruz.

Gerçekçi olmamız gerekiyor. Yarınki maç önemli bir maç, biz de önemli bir izlenim bırakmak istiyoruz. Ancak ilk günden itibaren söylediğim gibi bizim için önemli olan lig. Yarın değişik bir kadroyla çıkabiliriz ancak yine güçlü bir kadro sahada olacak

Polemik sorusuna cevap

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"Önemli olan her zaman Fenerbahçe, ben değilim. Takımla birlikte çalışmamız, gelişmemiz gerekir. Son maçtaki gibi oynarsak seviyemiz çok daha yukarıda olur. Ben ve ekibim daha iyi olmak için bütün konsantrasyonumu Fenerbahçe'ye veriyoruz. Herkesin bir fikri olabilir. Fikirlere saygı duyuyoruz ve yolumuza devam etmek istiyoruz."

Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereiradan polemiklere cevap Önemli olan ben değilim, Fenerbahçe...

Jose Sosa neler dedi?

"Evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizin önemi olmadan bu turnuvaya önem verdiğimizi göstermek istiyoruz. Yarınki maç da önemli bir maç. Sonuçta bir Avrupa maçı. Her ne kadar bu turnuvada devam etmeyecek olsak da zor bir maç. Şu anda ligi düşünmüyüyoruz. Bu maçtan sonra ligi çokça düşünecek zamanımız olacak. Lig zor bir lig. Ama ligi belirleyen son haftalar olacak. Henüz konuşmak için erken."

"Benim de yapmak istediğim her gün kendimi geliştirebilmek. Daha önce daha ileride oynarken şimdi daha geride oynuyorum. Ben şahsi başarımı değil takımın başarısını önemsiyorum. Ön bölgede bize yardımcı olacak kaliteli ayaklarımız var."

"Hocamız hocalara çok fazla şans veriyor. Kendileri oynama şansı buluyor. Biz de tecrübeli oyuncular olarak en az teknik direktörler kadar sorumluyuz. Ciddi olmaları, en önemlisi sabırlı olmalarını onlara aktarmak zorundayız. Çünkü onlar bu kulübün geleceği."

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Basın Toplantısı

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