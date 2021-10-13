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Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kararını verdi! Mesut Özil...

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Vitor Pereira
Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira kararını verdi Mesut Özil...

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ayak sesleri milli maçların da bitmesiyle birlikte yükselmeye başladı. Bu sezon ligin en formda iki ekibi olan Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu mücadele, büyük bir heyecan sahip olacak. Karşılaşma öncesi hem Vitor Pereira hem de Abdullah Avcı'nın kadro tercihleri oldukça merak ediliyor.

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Süper Lig'de bu sezonun en formda iki takımı olan Trabzonspor ve Fenerbahçe, liderlik için karşı karşıya geliyor. Hafta sonu oynanacak dev derbi öncesi iki takım teknik direktörünün sahaya hangi kadrolarla çıkacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Milli aranın ardından bu pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, ligde liderlik yarışının kaderini belirleyecek. Sezon Vitor Pereira ile başlayan sarı-lacivertliler, ilk 8 haftada 19 puan topladı.

Portekizli teknik adamın yönetimiyle birlikte 3'lü savunmayı benimseyen Fenerbahçe, alınan galibiyetlerle birlikte taraftarı memnun eden bir oyun sergiliyor.

VITOR PEREIRA KARARINI VERDİ

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz haftalarda Vitor Pereira ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Pereira'nın kendisini oyuna almadığı için sinirlendiği iddia edilen Mesut Özil için Portekizli teknik adam kararını verdi.

Hafta içerisinde sosyal medyadan Vitor Pereira ve Mesut Özil'in mutlu görüntülerini paylaşan Fenerbahçe, iki isim arasında bir sorun olmadığını dile getirdi.

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Bu sezona formda başlayan dünya yıldızı, Trabzonspor karşısında takımının en büyük kozu olacak. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Vitor Pereira'nın Mesut Özil'i büyük ihtimalle ilk 11'de başlatacağını söyledi.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Vitor Pereira