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Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ideal 11'ini bulamadı mı?

#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira ideal 11ini bulamadı mı

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira’nın zorunlu değişiklikleri, hücumda istikrarsızlığa yol açtı. Ligde 8 maçta, 8 farklı ileri üçlü ile sahaya çıkıldı.

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Milli araya lider giren Fenerbahçe 'de teknik direktör Pereira'nın çoğunlukla çaresizlikten yaptığı hücum hattı değişiklikleri takımın üçüncü bölgede istikrarlı bir görüntü vermesine engel oldu.

Sabah'ın haberine göre; Kanarya, 8 lig maçında 8 farklı ileri üçlüyle sahaya çıktı. 12 gol atan sarı-lacivertliler, santrfor bölgesinde oynayan oyuncular arasından sadece Valencia'dan 2 gol katkısı aldı.

Fenerbahçe, kazandığı son 3 lig karşılaşmasında 6 gol kaydederken, bu gollerden hiçbirini santrfor bölgesinde oynayan futbolcular atmadı. Giresun'da Ferdi ve Mesut, Hatay'da Rossi ve Novak, Kasımpaşa'da ise ikinci forvet olarak görev alan Berisha ve Gustavo golleri kaydetti.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol