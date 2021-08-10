MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira galip ama endişeli
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira galip ama endişeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira galip ama endişeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira galip ama endişeli

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira, 7 hazırlık karşılaşmasında 5 galibiyet alsa da endişeli gözüktü...

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Portekizli hoca 7. hazırlık maçında 5. kez kazansa da takımda oturmayan bölgeleri gördüğü için endişesi yüzünden okunuyordu.

Geçen yıl bilindik sistem 4-2-3-1’le lige başlayan Erol Bulut’un aksine 3-4-3 gibi yeni ve riskli bir sistemi deneyen Pereira'nın, 7. hazırlık maçını kazansa da takımda oturmayan bölgeleri gördüğü için endişesi yüzenden okunuyordu.

Ancak yeni transferler takıma monte edildikçe yenilikçi sistemi için gerçek anlamda not vermek mümkün olacak.

Pereira ile taraftar arasında ilginç 4-4-2 diyaloğu Portekizli çok sinirlendi...
Pereira ile taraftar arasında ilginç '4-4-2' diyaloğu! Portekizli çok sinirlendi...

Gene de takıma olan otoritesi Mesut Özil’e saha kenarında taktik verirken dahi fark edildi.

Pereira, Özil’e ‘Hep aynı yerde oynama ileri bölgede dolaş’ diye talimat verdi.

Giresunspor 1-3 Fenerbahçe / Maç sonucu ve özeti
Giresunspor 1-3 Fenerbahçe / Maç sonucu ve özeti

Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira galip ama endişeli

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi