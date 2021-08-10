Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira galip ama endişeli

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Portekizli hoca 7. hazırlık maçında 5. kez kazansa da takımda oturmayan bölgeleri gördüğü için endişesi yüzünden okunuyordu.

Geçen yıl bilindik sistem 4-2-3-1’le lige başlayan Erol Bulut’un aksine 3-4-3 gibi yeni ve riskli bir sistemi deneyen Pereira'nın, 7. hazırlık maçını kazansa da takımda oturmayan bölgeleri gördüğü için endişesi yüzenden okunuyordu.

Ancak yeni transferler takıma monte edildikçe yenilikçi sistemi için gerçek anlamda not vermek mümkün olacak.

Gene de takıma olan otoritesi Mesut Özil’e saha kenarında taktik verirken dahi fark edildi.

Pereira, Özil’e ‘Hep aynı yerde oynama ileri bölgede dolaş’ diye talimat verdi.

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