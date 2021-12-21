Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erince Pelkas... Stadyumun önünden geçerken...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle formasından uzak kalan Dimitris Pelkas, sarı lacivertli kulübün Portekizli teknik adamla yollarını ayırmasının ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
28 yaşındaki Yunan futbolcunun, Fenerbahçe'nin Vitor Pereira döneminin bittiğini resmen açıklamasının ardından yardımcısı Yusuf Çelen ile birlikte yemeğe gittiği ortaya çıktı. O anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Çelen, "Şimdi Sirtaki zamanı!" notunu düştü.
Yusuf Çelen ayrıca Ülker Stadyumu'nun önünden arabayla geçerken çektiği videoyu Sirtaki müziği ekleyerek paylaştı.