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Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erince Pelkas... Stadyumun önünden geçerken...

#Fenerbahçe#Dimitris Pelkas#Vitor Pereira
Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira dönemi sona erince Pelkas... Stadyumun önünden geçerken...

Fenerbahçe'de bir süredir formasından uzakta kalan Dimitris Pelkas, sarı lacivertli takımda Vitor Pereira döneminin sona ermesinin ardından arkadaşlarıyla dışarıda yemek yedi.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle formasından uzak kalan Dimitris Pelkas, sarı lacivertli kulübün Portekizli teknik adamla yollarını ayırmasının ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

28 yaşındaki Yunan futbolcunun, Fenerbahçe'nin Vitor Pereira döneminin bittiğini resmen açıklamasının ardından yardımcısı Yusuf Çelen ile birlikte yemeğe gittiği ortaya çıktı. O anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Çelen, "Şimdi Sirtaki zamanı!" notunu düştü.

Yusuf Çelen ayrıca Ülker Stadyumu'nun önünden arabayla geçerken çektiği videoyu Sirtaki müziği ekleyerek paylaştı.

Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira dönemi sona erince Pelkas... Stadyumun önünden geçerken...

Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira dönemi sona erince Pelkas... Stadyumun önünden geçerken...

Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereira dönemi sona erince Pelkas... Stadyumun önünden geçerken...

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#Fenerbahçe#Dimitris Pelkas#Vitor Pereira

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