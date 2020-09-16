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Haber Giriş: 16.09.2020 - 20:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Stefano Okaka!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Stefano Okaka!
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Fenerbahçe, Udinese'nin santrforu Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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TRT Spor'un haberine göre Vedat Muriqi'i 17,2 + 2,5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, Udinese'nin Nijerya asıllı İtalyan futbolcusu Stefano Okaka için girişimlere başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray deplasmanına Frey ile çıkmak istemeyen Erol Bulut'un Stefano Okaka'yı istediği, yönetimin de oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Okaka dışında bir forvet daha alacağı da ifade edildi.

31 yaşındaki Okaka geçen sezon ligde 33 maça çıkmış, 8 gol atıp 2 asist yapmıştı.

Stefano Okaka kimdir?

9 Ağustos 1989'da İtalya'da dünyaya gelen Okaka futbola Roma altyapısında başladı. Kariyerinde Roma, Brescia, Fulham, Parma, Sampdoria, Anderlecht, Watford ve Udinese gibi kulüplerde forma giydi.

Son Dakika | Fenerbahçede Vedat Muriqi yerine Stefano Okaka

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