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Son Dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi ciddiye bindi! Ocak ayında...

#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Transfer

Berisha ve Serdar Dursun'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, eski forveti Vedat Muriqi'yi yeniden gündemine aldı. Sarı-Lacivertli yönetimin ara transferde Lazio'ya teklif yapacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürerken Vedat Muriqi'in ismi yine gündemin tepesine oturdu.

Sabah'ın haberine göre; Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.

27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi. Sarı-Lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında...

Kanarya, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı.

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#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Transfer

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