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Haber Giriş: 20.08.2020 - 00:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi bitti! Bonservis bedeli...

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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, 18 milyon Euro + bonuslar karşılığında Lazio'ya transfer oldu.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için İtalya Serie A ekibi Lazio ile anlaşmaya vardı. Vedat Muriqi için Lazio Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro ve bonuslar ödeyecek. Vedat Muriqi ise Lazio'ya 5 yıllık imza atacak.

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Son Dakika | Fenerbahçede Vedat Muriqi transferi bitti Bonservis bedeli...

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