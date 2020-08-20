Son Dakika | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi bitti! Bonservis bedeli...
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, 18 milyon Euro + bonuslar karşılığında Lazio'ya transfer oldu.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için İtalya Serie A ekibi Lazio ile anlaşmaya vardı. Vedat Muriqi için Lazio Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro ve bonuslar ödeyecek. Vedat Muriqi ise Lazio'ya 5 yıllık imza atacak.
Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi'in bonservisinden Fenerbahçe'nin karından %15 pay alacak.
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