Son Dakika | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi bitti! Bonservis bedeli...

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için İtalya Serie A ekibi Lazio ile anlaşmaya vardı. Vedat Muriqi için Lazio Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro ve bonuslar ödeyecek. Vedat Muriqi ise Lazio'ya 5 yıllık imza atacak.

Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi'in bonservisinden Fenerbahçe'nin karından %15 pay alacak.

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