Son Dakika | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sessizliğe büründü

İlk 18 haftada 53 şutunda 29 isabet bulan ve 12 gol atıp, 4 gol pası veren Vedat Muriqi, son 12 haftada ise attığı 40 şutta sadece 3 gol bulabildi.

Kosovalı oyuncu, şutlarının sadece 16'sını kaleye isabet ettirirken, gol olma yüzdesi %22.6'dan %7.5'e geriledi. Şutlarını gole çevirme başarısı neredeyse 3'te 1'e inen Kosovalı futbolcu, 40 şutun 35'ini ceza sahası içinden atmasına rağmen 3 golde kaldı.

26 yaşındaki santrfor bu süreçte Trabzon, G.Saray gibi zorlu maçlarda performansıyla sınıfı geçemedi.

SEZON BAŞINDA TAKIMI SIRTLIYORDU

Vedat'ın geride kalan 12 hafta içerisinde 486 kez topla buluşmasına rağmen sadece üç gol bulması topla yeterince buluşamıyor iddialarının da doğru olmadığını gösterdi. Alanya ve A.Gücü maçlarında 50'şer kez, Kasımpaşa karşılaşmasında 48, Denizli'de 47, Trabzon maçında 44 kez topla buluşan Vedat, aradığını ise bulamadı.

MURİQİ YOKSA PUAN DA YOK

Fenerbahçe, Vedat'ın varlık gösteremediği son 12 maçta çimlerde 23 puan bıraktı. Bu karşılaşmaların 5'ini kaybeden sarı-lacivertliler, 4'ünde ise berabere kaldı. Sadece üç maçı kazanan Fenerbahçe'de bu müsabakaların ikisinde (Kayserispor, Malatya) Vedat'ın gol attığı görüldü. (Sabah)

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