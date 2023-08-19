Son Dakika: Fenerbahçe'de Twente maçının oyuncu listesi UEFA'ya bildirildi! Fred ve Cengiz Ünder...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Twente ile oynayacağı play-off maçlarının oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Sarı lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred'i kadroya dahil etti. Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz ise yeniden listede yer aldı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Osayi Samuel'in yanı sıra Samet Akaydin, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz ve Serdar Dursun ise kadroya alınmadı.

Maçtan 24 saat öncesine kadar iki oyuncu değişiklik hakkı bulunan sarı lacivertli takımın oyuncu listesi şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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