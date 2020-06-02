Son Dakika | Fenerbahçe'de tüm corona virüsü testleri negatif!

Fenerbahçe Spor Kulübü, dün yapılan tüm corona virüsü testlerinin sonucunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, bütün testlerinin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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