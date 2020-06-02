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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de tüm corona virüsü testleri negatif!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de tüm corona virüsü testleri negatif!
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Fenerbahçe Spor Kulübü, son yapılan tüm corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, dün yapılan tüm corona virüsü testlerinin sonucunu açıkladı. 

Yapılan açıklamada, bütün testlerinin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

Son Dakika | Fenerbahçede tüm corona virüsü testleri negatif

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